Burger King assume oltre 120 Addetti Ristorazione e Fast Food

La nota azienda di ristorazione cerca nuovo personale in Italia.

Pubblicata il: 12/04/2024

Burger King è uno dei principali gruppi di ristorazione e food service del panorama mondiale, è presente in Italia con oltre 220 ristoranti distribuiti sul territorio nazionale dove lavorano più di 4500 dipendenti, i quali si impegnano a servire i clienti con prodotti buoni, gustosi e sostenibili.

La ricerca è rivolta a oltre 120 Addette/i alla Ristorazione, che dovranno occuparsi della clientela gestendola in tutte le sue fasi (accoglienza, registrazione dell’ordine, consegna e pagamento), assicurarsi dell’eccellenza del cibo servito in linea con gli elevatissimi standard di qualità dei prodotti, seguire le collaudate procedure di pulizia e sicurezza aziendalemantenendo in ordine la propria postazione di lavoro e rispettando le norme HACCP, preparare in autonomia i prodotti della cucina destinati alla vendita e far parte di una squadra di colleghi che daranno supporto nella formazione e nella crescita; Addette/i al Fast Food, che dovranno gestire la clientela, valutare la qualità del cibo seguendo le procedure aziendali in relazione agli standard di pulizia e igiene, mantenere in ordine le postazioni di lavoro unitamente agli utensili e al materiale di cucina, preparare conservare e stoccare le materie prime consegnate al ristorante, svolgere attività di pulizia dell'area sala bagni ed esterno, utilizzare le attrezzature di lavoro con cura e relazionarsi con disponibilità e correttezza con i colleghi.

Inoltre Burger King offre tante opportunità di Tirocinio ad Addette/i Ristorazione, i quali dovranno effettuare la pulizia e la disinfezione dei piani di lavoro, delle attrezzature e degli spazi comuni, rispettare e applicare le buone regole di igiene e sicurezza alimentare, compilare le schede di pulizia, verificare la corretta esposizione allo sportello cassa in modo che sia ben visibile ai clienti e ricevere la merce in consegna e stoccaggio.

Fonte: Edipress

Fonte Immagine: Edipress

