IKEA assume oltre 70 Addetti Area Vendita e Consulenti

L'azienda ricerca diplomati e laureati per i punti vendita in Italia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/02/2023 - 11:54:02 Letto 735 volte

Ikea, grande realtà multinazionale giovane e dinamica, effettuerà oltre 70 assunzioni di diplomati e laureati da inserire presso i propri punti vendita presenti sul territorio nazionale.

Le nuove assunzioni riguarderanno Addetti Area Vendita, i quali dovranno interagire attivamente con i clienti e identificare le loro esigenze consigliando loro le migliori soluzioni per la casa, massimizzare le vendite facendo in modo che la propria area di responsabilità sia pulita, ordinata, ben rifornita e correttamente prezzata, controllandoche i prodotti siano sempre in perfette condizioni e analizzare le capacità dei posti vendita secondo i parametri del sistema per garantire un’elevata disponibilità dei prodotti; Addetti alla Logistica, che dovranno analizzare gli ordini dei prodotti e verificarne la disponibilità in modo da garantire che le scorte soddisfino le esigenze dei clienti, sostenere iniziative per facilitare la vendita dei prodotti in offerta, garantire la puntualità e implementare piani di vendita per incrementare il fatturato, affiancare il manager nell’applicazione di eventuali correzioni e modifiche nel reparto vendite, ottimizzare l’efficienza del flusso merci e verificare che le previsioni operative del negozio siano in linea con i parametri d’ordine; Consulenti d'Arredo, che dovranno acquisire e mantenere rapporti commerciali duraturi con le imprese locali, comprendere le esigenze dei clienti, presentare e vendere la soluzione progettuale, fornire consulenza ai clienti sulla gamma di prodotti, collaborare attivamente con i colleghi, creare soluzioni 3D per tutti i tipi di clienti e rimanere aggiornati e informati sulle tendenze dell'interior design; Specialisti in Sicurezza, che dovranno garantire le prestazioni e la realizzazione delle politiche e delle routine aziendali, condurre e aggiornare le valutazioni dei rischi nell'unità, assicurare il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro e analizzare i dati di inventario.

