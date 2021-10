Inps, concorso per 189 medici di prima fascia: scadenza 2 novembre

concorsi pubblici

On line il bando del concorso pubblico per 189 posti di professionista medico di prima fascia funzionale nei ruoli del personale dell'INPS.

E' on line il bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 189 posti di professionista medico di prima fascia funzionale nei ruoli del personale dell’INPS.

Per partecipare alla selezione, oltre ai requisiti generali previsti dalle legge per prendere eparte ai concorsi pubblici, occorrono:

diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso Università o Istituti di istruzione universitaria equiparati. I diplomi di laurea conseguiti all’estero saranno considerati utili purché riconosciuti equivalenti al diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito in Italia;

diploma di specializzazione in medicina legale o in disciplina equipollente o affine ai sensi dei Decreti ministeriali 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e s.m.i. I diplomi conseguiti all’estero saranno considerati utili purché riconosciuti equivalenti al diploma di specializzazione in medicina legale o disciplina equipollente o affine conseguito in Italia;

iscrizione all’albo dell’Ordine professionale dei medici chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell’Unione europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

La procedura selettiva prevede la valutazione dei titoli e il superamento di due prove d’esame, una scritta e una orale. La prova scritta consisterà nella soluzione di quesiti a risposta multipla su argomenti di clinica e patologia medica o chirurgica, di legislazione sanitaria e sociale, di deontologia professionale, di medicina legale generale e delle assicurazioni sociali, con particolare riferimento agli ambiti previdenziali e assistenziali; la prova orale prevede una discussione sulle materie della prova scritta, nonché prove di inglese e informatica, oltre che sull’esame di un caso clinico e nella discussione dello stesso.

L’Inps si riserva la possibilità di svolgere la prova orale in modalità di videoconferenza, in relazione al numero dei partecipanti e alla situazione pandemica del Paese.

Il termine per presentare le domande è il 2 novembre 2021.

Per consultare il bando cliccare qui.

