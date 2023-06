presentazione libro

''Amunì'' di Alessia D'Anniballe

Un romanzo che racconta la storia di Totò Giuffrè, un giovane ragazzo che cerca di sfondare le barriere sociali e culturali nella Palermo del secondo dopoguerra, attraverso la passione per la lettura.

Amunì, un romanzo che narra la storia di Totò Giuffrè, un giovane ragazzo di umili origini che cerca di sfondare le barriere sociali e culturali nella Palermo del secondo dopoguerra. Il libro, scritto da Alessia D'Anniballe, edito da Bonfirraro racconta l'infanzia di Totò, la difficile situazione economica della sua famiglia e la sua passione per la lettura, che gli farà scoprire un mondo nuovo e pieno di speranza.

Il libro sarà nelle migliori librerie e store online dal 2 giugno, e verrà presentato il 3 giugno a Palermo presso il Teatro Politeama, alle ore 18.30. Oltre all’autrice durante la presentazione interverranno l'editore Salvo Bonfirraro, la docente Domenica Perrone e la docente Anna Maria Ruta. Il 10 giugno, alle ore 20, verrà presentato a Una Marina di libri presso Villa Filippina, oltre all’autrice interverranno Salvo Bonfirraro, Barbara Lipari e Ina Modica.

Nel romanzo, l’autrice descrive la Palermo del secondo dopoguerra, una città in cui la povertà e la disoccupazione erano all’ordine del giorno. La famiglia di Totò, come molte altre, si sforza di far fronte alle difficoltà economiche, ma nonostante ciò il giovane non rinuncia alla sua passione per la lettura. Grazie all'incontro con donna Luisa, che abita in un palazzo lussuoso vicino a casa sua, Totò scopre un mondo nuovo e ricco di possibilità. Nonostante l’opposizione del padre, che vede la lettura come una perdita di tempo, Totò continua a coltivare la sua passione e riesce a laurearsi in lettere. Durante gli anni dell'università incontra Sonia, che diventa la sua compagna di vita. Nonostante le differenze sociali, i due riescono a costruire una famiglia e a unire due mondi che sembravano così distanti tra loro.

Amunì è un romanzo che vuole trasmettere un messaggio di coraggio e speranza. La storia di Totò Giuffrè, che riesce a superare le difficoltà e a raggiungere i suoi obiettivi grazie alla sua determinazione e alla sua passione, è un esempio per tutti coloro che si trovano ad affrontare situazioni difficili nella vita. L'editore Bonfirraro afferma che “Amunì è un romanzo commovente che colpisce il cuore del lettore, una storia di vita e di speranza che non si dimentica facilmente. Siamo entusiasti di aver pubblicato questo libro che racconta una storia universale di coraggio, determinazione e amore per la cultura”. L’autrice, Alessia D'Anniballe, ha dichiarato che “con Amunì ho voluto raccontare una storia vera, quella di mio nonno, che ha avuto il coraggio di lottare per realizzare i suoi sogni nonostante le difficoltà. Spero che la storia di Totò possa ispirare anche altri a non arrendersi di fronte alle avversità”.

L’AUTRICE

Alessia D’Anniballe è nata a Palermo il 13 luglio del 1988. Si è laureata in Lettere nel 2011 e in Filologia Romanza e Italianistica nel 2013 con il massimo dei voti. Ha pubblicato il primo romanzo nel 2015 dal titolo: La Monaca di Monza. Il diario segreto di Suor Virginia Maria de Leyva, per il quale ha vinto il premio Microeditoria di qualità a Brescia e ha ottenuto il riconoscimento “Tessera preziosa del Mosaico di Palermo”. Vive tra Palermo e Trapani dove si dedica alla scrittura e al lavoro in Siae.

