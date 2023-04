presentazione libro

''Educare controvento. Storie di maestre e maestri ribelli'' di Franco Lorenzoni

In questo terzo libro illustra la pedagogia dell'educare controvento. Vale a dire una scuola ''incubatrice di vocazioni'' il cui fine è ''il pieno sviluppo della persona umana'' e il mezzo una ricerca continua delle proprie capacità per cercare di contrastare ogni esclusione sociale.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/04/2023 - 10:55:16 Letto 946 volte

Il prossimo appuntamento della rassegna Amici del libro al Salinas sarà domani, 20 aprile, alle 17.39, al Museo Regionale Antonino Salinas di Palermo con la presentazione del nuovo libro di Franco Lorenzoni dal titolo “Educare controvento. Storie di maestre e maestri ribelli” (Sellerio editore).

Franco Lorenzoni è stato per quarant’anni maestro elementare e, insieme, ricercatore e formatore in un laboratorio pedagogico d’avanguardia. È autore di due libri ormai di culto in cui si dipinge l’avventura di una scuola capace di dare piena voce a chi apprende. In questo terzo libro illustra la pedagogia dell’educare controvento. Vale a dire una scuola “incubatrice di vocazioni”, come voleva Calamandrei, il cui fine è “il pieno sviluppo della persona umana” e il mezzo una ricerca continua delle proprie capacità per cercare di contrastare ogni esclusione sociale.

La rassegna, realizzata in collaborazione con CoopCulture, si terrà nel museo palermitano fino al 25 maggio. La seconda edizione di Amici del libro al Salinas infatti, sarà dedicata alla memoria di Vito Planeta, produttore di vini dell’omonima cantina siciliana e promotore culturale, scomparso prematuramente, lo scorso 19 febbraio, all’età di 57 anni.

