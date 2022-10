libri consigliati

''Il labirinto delle nebbie'' di Matteo Cavezzali

Cavezzali attinge alla storia per poi costruire un intricato racconto di fantasmi e riscatto sociale.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/10/2022

Giovedì (13 ottobre, alle 18,30) Matteo Cavezzali presenterà presso il Flaccovio Mondadori di via Roma, il suo ultimo romanzo “Il labirinto delle nebbie” (Mondadori). La formula è la stessa dei due libri precedenti: Cavezzali attinge alla storia per poi costruire un intricato racconto di fantasmi e riscatto sociale.

Siamo negli anni che seguono la Prima guerra mondiale, la palude del Delta del Po è un luogo mitico e infernale dove la ricerca di un assassino (o di un mostro ferino?) si trasforma in un intricato racconto di fantasmi e, insieme, di riscatto sociale. Bruno Fosco è tornato vivo dal fronte della Grande Guerra, ma non è più l’uomo di quando è partito. Forse è anche per questo che accetta il ruolo di ispettore ai confini del mondo, nella stazione di polizia di Afunde, un villaggio nella palude del delta del Po in cui vivono solo donne, perché nessun uomo è sopravvissuto al fronte. Quando viene trovata morta Angelina, con un misterioso simbolo sul collo, comincia una vera e propria battuta di caccia nei labirintici percorsi della palude.

Matteo Cavezzali collabora con il Corriere della Sera e tiene un blog su Il Fatto Quotidiano; ha già firmato nel 2019 “Icarus. Ascesa e caduta di Raul Gardini”, con il quale ha vinto il Premio Comisso e il Premio Volponi Opera Prima; il suo secondo romanzo “Nero d’inferno” parla di Mario Buda, anarchico italiano che saltare in aria Wall Street negli anni ’20. Ha realizzato il podcast Bruno Neri, calciatore e partigiano per RaiPlay Sound.

