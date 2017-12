presentazione libro

Performance di Bibi Bianca al Teatro Petrarca Orion per la presentazione del suo libro ''Il ladro di cannoli''

Bibi Bianca presenterà domani alle 19,00, al Teatro Petrarca Orion di Palermo il suo libro ''Il ladro di cannoli''.

Bibi Bianca presenterà domani alle 19,00, al Teatro Petrarca Orion di Palermo, in via Peralta 11, il suo libro “Il ladro di cannoli”, ambientato nella Sicilia bizzarra e sulfurea dei primi del 1600.

Cinquanta minuti di dissertazioni, passando da Coelho a Properzio, dal Marchese di Villabianca a Redfild, da Pitré a Bosch, da Garibaldi a Carmelo Benedello Chat Noir, accompagnato da un ensemble di quattro musicisti (chitarra, percussioni, tastiera, violino) portando per mano lo “spettatore” tra voli pindarici attraverso i vicoli di Palermo.

Il libro schizza personaggi storici: nobili, pretori, poeti, delinquenti comuni, inquisitori, condannati. E tratta di temi un po’ scomodi per quei tempi: il rapporto stretto fra mafia e nobiltà; la connivenza tra baroni e Santo Uffizio; l’appartenenza delle ossa rinvenute nella grotta, accreditate a Santa Rosalia; i dubbi sull’identità dei Beati Paoli; la ferocia e la miseria di una città chiamata felice. Andrea e Angelo, due ladri “a modo”, antieroi per eccellenza, per togliere dal mondo della prostituzione le rispettive fidanzate e rientrare nel benessere standard di una famiglia di piccoli commercianti, entrano nel giro della “maffia”, embrione della mafia, inizialmente collegata alla necessità dei baroni di controllare i flussi d’acqua per l’irrigazione dei latifondi.

Bibi Bianca, attore, regista e scrittore palermitano, da otto anni ormai, vive metà dell’anno in Brasile dove insegna teatro al Colegio Cecilia Meireles di Palotina nel Paraná, una scuola di teatro palermitano, in lingua portoghese, dove è riuscito a conciliare la gestualità e l’anima popolare siciliana con la tipica saudade brasiliana, misto di allegria e malinconia. Collabora come giornalista al settimanale “Folha”, occupandosi delle radici italiane presenti in maniera notevole nei tre stati del Sud del Brasile: Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina.

