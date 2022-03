presentazione libro

''Processo a Cassandra nella Palazzolo dell'Ottocento'' di Luigi Lombardo

A Palazzolo Acreide, si presenta il libro di Luigi Lombardo ''Processo a Cassandra nella Palazzolo dell'Ottocento''.

Organizzato da BCsicilia, Rotary e Comune di Palazzolo Acreide si si terrà sabato 12 marzo 2022 alle ore 18,00, nel salone dell’ex Biblioteca presso il Municipio di Palazzolo Acreide, la presentazione del libro di Luigi Lombardo: “Processo a Cassandra nella Palazzolo dell’Ottocento”.

Sono previsti gli interventi di Salvatore Gallo, Sindaco di Palazzolo Acreide, Sebastiano Infantino, Presidente Rotary Palazzolo, Pippo Bennardo, Vice Presidente BCsicilia di Palazzolo Acreide. Relatori saranno Domenico Arezzo Pagano e Lucia Guglielmino. L’evento si svolgerà nel rigoroso rispetto delle norme vigenti anti covid. Obbligatoria la mascherina.

L’opera

Il libro si sofferma sulla triste storia di Cassandra Politi, sul suo matrimonio con il barone Iudica e della travolgente storia d’amore tra la baronessa e il figliastro Gabriele Iudica. L’autore non “racconta” ma espone i fatti sulla base di inediti documenti d’archivio come i quattro processi intentati contro la donna, che oggi giace in una tomba del cimitero di Palazzolo Acreide abbandonata da tutti, piegata ma non vinta.

La vicenda, avvenuta nel 1875, catturò l’attenzione dello scrittore Luigi Capuana che ne fece un racconto dal titolo Storia Fosca, più volte ripubblicato, dove egli fece i nomi dei protagonisti.

L’autore

Luigi Lombardo è nato e vive a Palazzolo Acreide. É stato direttore della Biblioteca comunale di Buccheri (SR). Ha insegnato nella Facoltà di Scienze della Formazione presso l’Università di Catania. Nel 1971 ha collaborato alla nascita della Casa Museo, dove, dopo la morte di A. Uccello, ha organizzato diverse mostre etnografiche. Alterna la ricerca storico-archivistica e quella demo-etno-antropologica con particolare riferimento alle tradizioni popolari dell’area Iblea. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni e saggi di storia e antropologia. In una delle sue ultime pubblicazioni (2018), che ha per titolo L’impresa della neve in Sicilia: tra lusso e consumo di massa (Le Fate ed.), si occupa in modo organico del commercio della neve in Sicilia e della nascita del sorbetto. Nel 2002 è stato insignito del Premio Cultura 2002 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel 2013 ha conseguito il premio Nunzio Bruno per l’arte popolare e nel 2019 il premio “Turiddu Bella” per la cultura. Le sue ultime ricerche sono orientate verso lo studio delle culture alimentari mediterranee. Nel 2020 ha pubblicato Taula Matri. La cucina nelle terre del Verga, documentato volume sui ricettari del periodo del Verga e sulle pratiche alimentari dell’area del Sudest Sicilia. E’ Presidente della Sede BCsicilia di Palazzolo Acreide

