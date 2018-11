libri

Un punto di svista di Marta Perna

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/11/2018 - 14:38:50 Letto 365 volte

Una storia oscura, un giallo intimo dagli intrecci di vite tormentate, intriso di emozioni proibite, ossessioni e una inspiegabile sparizione. Sarà presentato giovedì 8 novembre 2018 alle ore 18, a Palazzo Mazzarino in via Maqueda 383, il romanzo ‘Un punto di svista’ della scrittrice palermitana Marta Perna, edito da Rogiosi.

Aida è una giovane donna che vive con fatica la vita quotidiana; una volta scomparsa nel nulla, fa in modo che il suo psichiatra ritrovi un diario personale e che diventi per lui un'ossessione rintracciare indizi tra le righe. Il dottor Costa, ex alcolista, inizia a perdere il controllo, ma mentre cerca di recuperare se stesso e il suo rapporto con la moglie, non può far a meno di ripensare all'attrazione profonda provata per Aida. A sostegno del dottore intervengono vari personaggi: alcuni sono reali, altri incarnano le sue paure più remote e rendono più complessa la ricerca della verità. Nulla è esattamente come sembra, ma il desiderio di tornare a vivere può abbattere i muri dell'apparenza. Solo alla fine del romanzo ogni nodo verrà sciolto e la realtà ritroverà la sua evidenza.

Alla presentazione interverranno, oltre all’autrice, l’Assessore Regionale Istruzione e Formazione, Roberto Lagalla, l’editore Rosario Bianco, il Presidente di FederArt Sicilia Francesco Paolo Santoro e la giornalista Letizia Passarello che modererà l’incontro.

