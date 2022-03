Coronavirus

Covid-19, nel mondo superati i sei milioni di morti

Ha superato i 6 milioni di morti a livello globale il bilancio delle vittime della pandemia di coronavirus.

Il dato, mentre l'emergenza pandemica è ormai entrata nel terzo anno, è stato registrato lunedì 7 marzo dalla Johns Hopkins University, che ritiene però la cifra largamente sottostimata e che mette in guardia dal considerare terminata la minaccia rappresentata dal Covid-19. L'ultimo milione di morti, infatti, è stato registrato solo negli ultimi quattro mesi, circostanza che evidenzia come in molti Paesi il contagio e i decessi provocati dal virus continuino a viaggiare a ritmi sostenuti.

La Johns Hopkins University sottolinea dunque che la pandemia non ha rallentato, anche se in tanti stanno togliendosi le mascherine, i viaggi sono ripartiti e le attività commerciali e imprenditoriali hanno riaperto i confini.

Le piccole isole del Pacifico, che finora erano state protette dal virus grazie al loro isolamento, adesso sono alle prese con i loro primi focolai e morti, alimentati dalla variante Omicron, altamente contagiosa.

A Hong Kong, dove i morti sono in aumento, nell'ultimo mese l'intera popolazione (sette milioni e mezzo) è stata sottoposta per tre volte a test con l'obiettivo della strategia "Covid zero" copiata dalla Cina continentale.

In Europa, a peggiorare la situazione è arrivata la guerra: mentre i tassi di mortalità restano elevati in Polonia, Ungheria, Romania e altri Paesi dell'est, sono arrivati più di un milione e mezzo di rifugiati dall'Ucraina, che ha una scarsa copertura vaccinale e alti tassi di casi e decessi.

Anche negli Stati Uniti la situazione non è rassicurante: nonostante l'alta disponibilità di vaccini, si sta arrivando a quota un milione di morti per il virus.

I tassi di mortalità restano in tutto il mondo più alti tra i non vaccinati, ha dichiarato Tikki Pang, co-presidente della Coalizione per l'immunizzazione dell'Asia del Pacifico, alla scuola di medicina della National University di Singapore. "Questa è una malattia che uccide le persone non vaccinate - ha spiegato -. La grande maggioranza dei decessi e dei casi gravi è tra quelle persone".

Fonte: TGCOM24

