Crimini di guerra Russia, pronta bozza risoluzione Onu in stile Norimberga

All'Onu circola una bozza di risoluzione per la creazione di un tribunale in stile Norimberga.

All'Onu circola una bozza di risoluzione per la creazione di un tribunale in stile Norimberga che chiami Putin a rispondere dei crimini in Ucraina. Lo riporta il Guardian secondo cui l'opposizione degli Stati Uniti alla proposta potrebbe attenuarsi di fronte alle pressioni del presidente ucraino.

Beth van Schaack, ambasciatrice Usa per la giustizia penale, ha dichiarato che Zelensky ci tiene molto. Ma la domanda è: "Avranno i voti all'assemblea generale?".

Fonte: Televideo

Fonte Immagine: Depositphotos

