Crisi Russia-Ucraina, G7: ''Pronti a sanzioni con conseguenze enormi sull'economia russa''

''La nostra priorità immediata è sostenere gli sforzi per una de-escalation della situazione'', ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/02/2022 - 13:30:12 Letto 462 volte

Ancora alta tensione in Ucraina. "Ci aspettiamo che questi esigui canali per il dialogo alla fine ci permetteranno di trovare una sorta di reciprocità da parte dei nostri oppositori e il desiderio di trovare una soluzione che veramente significherà il tenere conto dei nostri interessi", ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ripreso dall'agenzia russa Ria Novosti. "Nell'ambito delle questioni per noi essenziali, gli americani ignorano le nostre preoccupazioni, e mi riferisco alla questione delle garanzie di sicurezza che ha posto il presidente Putin", ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov. "Quindi - ha proseguito - a questo proposito la situazione non è rosea, ma noi comunque speriamo. In qualità di persone ragionevoli, ci stiamo preparando al peggio, ma speriamo comunque nel meglio".

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha chiesto alla Russia oggi "segnali immediati di de-escalation" nella crisi con l'Ucraina, prima di recarsi a Kiev e poi a Mosca. "Noi ci aspettiamo da Mosca segnali immediati di de-escalation", ha scritto Scholz in un tweet, sottolineando che "una nuova aggressione militare avrà delle conseguenze pesanti per la Russia".

"La nostra priorità immediata è sostenere gli sforzi per una de-escalation della situazione" ma se Mosca intensifica l'azione militare il G7 "è pronto a imporre collettivamente sanzioni economiche e finanziarie con conseguenze enormi e immediate sull'economia russa", affermano i ministri della Finanza del G7. "Supportiamo l'Ucraina. La sua sovranità e la sua economia", scrive su Twitter il commissario Ue agli Affari Economici Paolo Gentiloni rilanciando la dichiarazione dei ministri delle Finanze del G7 sulla crisi ucraina.

Fonte: Ansa

