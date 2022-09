separazione Totti-Blasi

Francesco Totti e Ilary Blasi vivono ancora sotto lo stesso tetto: si dividono gli spazi in attesa della separazione

In attesa della separazione, Francesco Totti e Ilary Blasi vivono ancora nella stessa casa, una mega villa da mille metri quadri e 25 stanze.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/09/2022 - 00:09:00 Letto 745 volte

In attesa della separazione, Francesco Totti e Ilary Blasi vivono ancora nella stessa casa, una mega villa da mille metri quadri e 25 stanze all’Eur. Legalmente sono ancora marito e moglie e questa sarà la settimana decisiva per andare avanti con le carte bollate. Il Capitano pare intenzionato alla consensuale, sperando che la conduttrice tv non faccia passi falsi. Un’intervista in tv potrebbe aprire le porte a una battaglia in tribunale.

Secondo quanto racconta il “Corriere della Sera”, terminate le vacanze, Francesco Totti e Ilary Blasi si sono ritrovati a Roma nella villa di famiglia a dividersi gli spazi. E con 25 stanze a disposizione non è nemmeno tanto difficile evitare di pestarsi i piedi. I tre figli, Cristian, Chanel e Isabel sono pronti a ricominciare gli impegni scolastici (la più piccola ha iniziato la scuola primaria) e i genitori devono arrivare a un accordo. Il Pupone ha ingaggiato l’avvocato matrimonialista milanese Annamaria Bernardini De Pace, la Blasi ha schierato Alessandro Simeone.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Instagram

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!