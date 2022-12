Guerra Ucraina-Russia

Russia, Lavrov: ''Non ci fermeremo, anche nel 2023 continueremo a difendere nostri obiettivi''

''La Russia nel 2023 continuerà a difendere i nobili obiettivi che sono di vitale importanza per il popolo e il Paese'', ha affermato Lavrov.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/12/2022 - 00:07:23 Letto 815 volte

"La Russia nel 2023 continuerà a difendere i nobili obiettivi che sono di vitale importanza per il popolo e il Paese". Lo ha affermato il ministro degli Esteri del Cremlino, Sergei Lavrov, rispondendo a una domanda sulla sua previsione per il prossimo anno.

"Dobbiamo sempre essere realistici - ha spiegato -. Non sono un pessimista, anche se dicono che un pessimista è un ottimista ben informato".

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha annunciato che l'esercito russo sta lavorando a nuovi piani per bloccare le forniture di armi e munizioni destinate all'esercito ucraino. "Osserviamo che l'Ucraina sta ricevendo armi sempre migliori in quantità crescenti", ha affermato Lavrov durante un'intervista alla televisione russa. Pertanto, ha affermato, ci sono richieste di esperti militari perché si interrompano queste vie di rifornimento. "Linee ferroviarie, ponti e tunnel" sono allo studio, ha detto Lavrov.

"Presumo che adotteranno misure su come rendere queste consegne più difficili o, idealmente, interromperle del tutto". In una certa misura, ha proseguito, ci stanno già lavorando con attacchi alle infrastrutture ucraine. L'interruzione della rete energetica sta già rendendo più difficile la consegna di nuove armi. "E sono convinto che ci siano altri piani in questa direzione".

Fonte: TGCOM24/RAI NEWS

Fonte Immagine: Depositphotos

