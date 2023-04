Guerra Ucraina-Russia

Ucraina, Xi Jinping a Zelensky: ''Nessuno vince una guerra nucleare. Dialogo e negoziati unica via d'uscita''

Il presidente cinese Xi Jinping nel corso di un colloquio telefonico con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto, ''il dialogo e i negoziati sono l'unica via d'uscita praticabile''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/04/2023 - 16:25:28 Letto 754 volte

Il dialogo e i negoziati sono l'unica via d'uscita praticabile per la crisi Ucraina-Russia e nessuno vince una guerra nucleare. Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping nel corso di un colloquio telefonico con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, come riporta l'agenzia ufficiale cinese Xinhua.

La Cina è "sempre dalla parte della pace" e la sua posizione è di "promuovere la pace" tramite i colloqui, ha ribadito il leader cinese. Xi Jinping invia il Rappresentante speciale del governo per l'Eurasia in Ucraina e in altri Paesi per comunicazioni approfondite con tutte le parti su una soluzione politica della crisi in Ucraina, ha reso noto la portavoce del ministero degli Esteri, Hua Chunying. Xi aveva annunciato l'iniziativa di mediazione di Pechino nel suo colloquio telefonico con Zelensky, ha scritto l'agenzia Xinhua.

"Ho avuto un colloquio telefonico lungo e significativo con il presidente cinese Xi Jinping", ha scritto su Twitter il presidente ucraino. "Credo - ha aggiunto - che questa telefonata, così come la nomina dell'ambasciatore dell'Ucraina in Cina, darà un forte impulso allo sviluppo delle nostre relazioni bilaterali".

Fonte: Adnkronos

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!