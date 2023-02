Berlusconi - Zelensky

Ucraina, Zelensky: ''Se a Berlusconi piace la vodka gliela mando e risolviamo''

Il presidente ucraino ironizza sulle dichiarazione del leader di Fi: ''Se è abbastanza per portarlo dalla nostra parte, allora risolveremo finalmente questo problema''.

Pubblicata il: 20/02/2023

"Ho sentito le dichiarazioni di Berlusconi. Non lo conosco personalmente, forse dovrei mandargli qualcosa... Non so, cosa gli posso regalare? Vodka? Ho una buona vodka. Se una cassa di vodka è abbastanza per portare Berlusconi dalla nostra parte, allora risolveremo finalmente questo problema". Volodymyr Zelensky, in un'intervista a La Repubblica alla vigilia dell'arrivo di Giorgia Meloni a Kiev, fa ironicamente riferimento alle affermazioni del leader di Fi Silvio Berlusconi sulla vodka ricevuta in regalo da Putin.

Fonte: Adnkronos

