Ufologia

Ufologi fanno un appello a Flavia Vento: ''Metti in contatto con noi, vogliamo studiare i tuoi avvistamenti''

''Nella casistica ufologica, si riscontrano, non di rado, individui che hanno uno stretto rapporto con gli ufo, una sorta di feeling, di misterioso legame'', dice il Presidente del CUFOM, Angelo Carannante.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/10/2022 - 00:08:00 Letto 670 volte

Il Centro Ufologico Mediterraneo, alias C.UFO.M., rivolge un appello a Flavia Vento per studiare gli avvistamenti ufo di cui è protagonista.

Quando alcune persone, come Flavia, sostengono di vedere spesso gli ufo, non bisogna mai sottovalutare le loro affermazioni. Infatti, nella casistica ufologica, si riscontrano, non di rado, individui che hanno uno stretto rapporto con gli ufo, una sorta di feeling, di misterioso legame. Lo stesso Presidente del CUFOM, Angelo Carannante, ma anche il presidente onorario Ennio Piccaluga, persone razionale e pragmatiche, hanno avvistato per diverse volte gli ufo nella loro vita.

Le persone come Flavia, hanno, si potrebbe dire, una particolare predisposizione per gli ufo, sono testimoni, cioè, di un numero notevole di avvistamenti, spesso del tutto inspiegabili convenzionalmente. Insomma, noi del CUFOM vorremmo indagare di persona e capire i fenomeni di cui parla Flavia, per darle una sorta di certificazione ed accertare, dopo le opportune indagini, che lei effettivamente vede e filma dei veri e propri uap (termine moderno utilizzato per gli ufo). Naturalmente, per giudicare le immagini che ha postato sul web e di cui tutti parlano, ma, più in generale i suoi avvistamenti, abbiamo bisogno di acquisire gli originali delle immagini, sentire dalla sua voce le esperienze di cui è testimone, capire la frequenza con cui vede questi misteriosi oggetti, controllare la casistica, accertare se altre persone in quegli orari hanno visto gli oggetti che lei vede,recarci, se necessario, sui luoghi degli avvistamenti di persona e così via, in un’indagine approfondita ed a 360 gradi. Quindi, inutile fare gli spiritosi sul fenomeno ufo o addirittura deriderlo, come fanno alcuni utenti (evidentemente, non bene informati) e che invece va affrontato seriamente.

Personaggi di livello mondiale hanno visto gli ufo e parlato di essi: presidenti americani, star internazionali e divi del mondo dello spettacolo, lo stesso Jean-Claude Juncker, ex presidente della Commissione Europea, astronauti e così via. Quindi, persone conosciute come Flavia Vento, Red Ronnie o Marco Columbro, ma anche altri personaggi celebri, esposti mediaticamente e profondamente convinti del fenomeno ufo, anche per esperienze vissute in prima persona, dovrebbero essere tutelati da esperti in materia ed il Centro Ufologico Mediterraneo (CUFOM), impegnato da anni sul campo, per bocca del Presidente Angelo Carannante e di Ennio Piccaluga, si offre di farlo.

Quindi rivolgiamo un appello a Flavia Vento di farsi viva con il Centro Ufologico Mediterraneo, che vale anche per Red Ronnie e Marco Columbro, perché testimonianze di personaggi pubblici, non possono far altro che aiutare a capire il fenomeno ufo, a divulgarlo nel modo corretto e, magari, un giorno, studiarlo nelle scuole ed università come già avviene in alcuni stati esteri, come in Turchia. Tutto ciò, a patto che siano affiancati, nella loro battaglia, da ufologi con decenni di esperienza come quelli del CUFOM. La loro testimonianza può essere finalmente utile a chiarire e squarciare il velo di segretezza delle autorità sul fenomeno ufo, dandogli la rilevanza scientifica che merita, come, gradualmente, sta avvenendo negli Stati Uniti d’America. Restiamo in fiduciosa attesa.

Secondo avvistamento ufo pic.twitter.com/BN71SswfQM — Flavia vento (@Flaviaventosole) October 10, 2022

Fonte: Centro Ufologico Mediterraneo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!