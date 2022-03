Uscito il nuovo singolo super sexy di Elodie: ''Bagno a mezzanotte''

musica

E' uscito "Bagno a mezzanotte", il nuovo singolo di Elodie.

E' uscito "Bagno a mezzanotte", il nuovo singolo di Elodie. Un brano orecchiabile e ballabile scritto per la cantante romana da Elisa e prodotto da Marz e Zef. "E' un singolo nato per ballare, alzando il volume, fare festa e stare svegli fino all'alba - dice lei -. Collaborare con Elisa è per me sempre fonte di ispirazione. Questo regalo racconta tutta la sua generosità, passione e attenzione verso la musica e gli altri".

Il brano è accompagnato da un video diretto dai Morelli Brothers in cui Elodie si presenta in varie vesti ma sempre una forte carica sensuale.

