Guerra Ucraina-Russia

Zelensky ai Grammy Awards 2022: ''Aiutateci, riempite il silenzio con la vostra musica''

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è intervenuto durante le cerimonia di premiazione dei Grammy Awards 2022 con un messaggio registrato.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/04/2022 - 09:06:46 Letto 748 volte

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è intervenuto durante le cerimonia di premiazione dei Grammy Awards 2022 con un messaggio registrato. "Sulla nostra terra combattiamo la Russia che ha portato un orribile silenzio con le sue bombe - ha detto -. Riempite il silenzio con la vostra musica. Riempitelo oggi con la vostra storia. Aiutateci in ogni modo, in ogni modo ma non con il silenzio. E verrà la pace".

Fonte: TGCOM24

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!