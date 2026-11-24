Arredamento e design

Lavabo da appoggio: come scegliere forma, altezza e abbinamento con il mobile?

Dalla scelta della forma alle dimensioni del bacino, passando per l'altezza del mobile e la posizione della rubinetteria: gli aspetti da valutare per coniugare estetica, funzionalità e comfort.

Uno degli elementi che diventano oggi protagonisti dello spazio, in termini di estetica e funzionalità nei bagni, è il lavabo da appoggio. Sul mercato sono disponibili numerose forme, dimensioni e materiali, che permettono di inserirlo in diversi ambienti: questo tipo di lavandino può andare bene in un bagno piccolo, come in una stanza da bagno importante. Per scegliere il modello giusto però non basta considerare solo lo stile della stanza o quello che ci piace, bisogna tenere presente altri elementi tecnici importanti come l'altezza complessiva e la profondità del bacino, in modo da far sì che questo elemento entri in maniera armoniosa nel bagno. Andiamo quindi a vedere insieme come scegliere al meglio.

Quale forma scegliere per il lavabo da appoggio?

La forma è uno degli aspetti importanti nella scelta del lavandino da appoggio: i modelli rotondi tendono a essere più indicati insieme a quelli ovali, per creare linee morbide ed eleganti. Infatti la linea curva tende ad alleggerire lo spazio in cui si trova e si abbina a mobili che abbiano forme semplici con materiali naturali, come il legno.

Se invece si opta per dei lavabi rettangolari e quadrati, questi hanno un'impronta più contemporanea e tendono a integrarsi nei bagni minimalisti o moderni. L'ideale è abbinarli a mobili lineari e a una rubinetteria essenziale, per creare un ensemble armonico. I vari modelli e tipologie presenti sul mercato sono numerosi, per questo è sempre bene, prima di iniziare a scegliere, consultare dei cataloghi specializzati come quello di absulo.it.

Già visionando in maniera preliminare i cataloghi si potrà avere un'idea delle caratteristiche tecniche, misure e forme.

Altezza e dimensioni: come ottenere il massimo comfort?

Bisogna tenere in considerazione l'altezza finale, partendo dalla misurazione da terra. A differenza dei modelli che sono integrati nei mobili, questi lavabi si sviluppano sopra un piano e hanno tutta la volumetria del bacino del lavabo da aggiungere alle misure del piano stesso. Per fare un esempio, se il lavabo è alto 15 cm, il piano del mobile dovrà essere posizionato leggermente più in basso rispetto a quello di un modello a incasso per avere una proporzione e una giusta altezza del lavabo. Si considereranno sia l’altezza del lavandino che quella del ripiano.

All'altezza si somma anche la profondità, altra misura importante perché il bacino deve essere sufficientemente ampio. Per far sì che il getto dell'acqua non esca, bisogna verificare l'ampiezza del bacino, ma anche la posizione del rubinetto. Infatti, soprattutto nei lavabi da appoggio, il rubinetto deve essere sufficientemente alto o partire dalla parete e il getto non deve essere troppo vicino al bordo, onde evitare schizzi esterni.

Quando si sceglie un lavabo d'appoggio bisogna quindi partire da misure concrete e dalla funzionalità, senza tralasciare l'abbinamento estetico, che è uno dei motivi per cui si sceglie questa tipologia di lavabi. Mettendo insieme i vari aspetti si arriva alla soluzione adatta al proprio caso.



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