Il ''Babà al Rum'', dolcezza e fragranza irresistibile: la ricetta

Il ''Babā al Rum'', dolcezza e fragranza irresistibile: la ricetta

Dall'antica tradizione napoletana ecco una prelibatezza intramontabile: il ''Babā al Rum''. Gusto classico, con la tipica bagna al rum, morbido e delicato.

di Anna Maria Tiziano | Pubblicata il: 31/01/2024 - 17:18:51 Letto 828 volte

Dall'antica tradizione napoletana ecco una prelibatezza intramontabile: il ''Babà al Rum''. Gusto classico, morbido e delicato, con la tipica bagna al rum che conferisce un sapore unico e inconfondibile.

Ingredienti:

Per la pasta babà (Sébastien Serveau)

200 g di farina W 350 / 400

2 g di

70 g di burro

250 g di uova

6 g di lievito di birra

50 g di miele d'arancia

1 bacca di vaniglia

1 arancia

Per lo sciroppo

90 cl di acqua

10 cl di succo d'arancia

150 g di zucchero

1 bacca di vaniglia

1 arancia

10 cl di rum scuro

Procedimento

In planetaria, sabbiare la farina, il sale e il burro. Unire il lievito sbriciolato e una parte delle uova precedentemente miscelate con i semini della bacca di vaniglia e della scorza d'arancia grattugiata. Lavorare la pasta babà per farle prima prendere consistenza, continuando poi finché diviene liscia ed elastica. Versare poi a poco a poco il resto delle uova avendo cura ogni volta di farle prima assorbire. Per ultimo, una volta che l'impasto si scolla dalle pareti aggiungere il miele e finire di lavorare.

Coprire e fare riposare per un'ora a 25C°.

Imburrare gli stampini.

Rovesciare l'impasto sul piano di lavoro, lavorarlo con le mani qualche secondo e riempire gli stampini a metà altezza.

Far lievitare fino a 1 cm sopra il bordo.

Cuocere in forno preriscaldato a 170C° per circa 20/30 minuti.

Sformare e far raffreddare, meglio fino al giorno dopo.

Portare a bollore l'acqua e lo zucchero con le scorzette d'arancia e la bacca di vaniglia. Fare intiepidire e unire il rum.

Eliminare la bacca e le scorze d'arancia.

Immergere i babà nello sciroppo e farli inzuppare bene, strizzarli delicatamente e poggiarli su una griglia a sgocciolare.

Infine con l'aiuto di un pennello passare un velo di gelatina neutra scaldata mista ad una parte di nappage alla vaniglia.

A piacere innaffiare ancora di rum.

Fonte Immagine: Anna Maria Tiziano

