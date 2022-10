screening cardiologici gratuiti

Truck Tour Banca del Cuore 2022: da oggi a Palermo visite cardiologiche gratuite per tutti i cittadini

Palermo sarà l'ultima tappa siciliana che ospiterà il Truck della Prevenzione da domenica 2 ottobre a martedì 4 ottobre.

02/10/2022

Da domani domenica 2 ottobre arriva anche a Palermo la straordinaria Campagna Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare “Truck Tour Banca del Cuore 2022” facente parte del più ampio Progetto Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare “Banca del Cuore“ per offrire a tutti i cittadini la possibilità di sottoporsi ad uno screening cardiologico completo e gratuito.

Il Progetto Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare Banca del Cuore, da sempre attivo per la prevenzione delle malattie cardiovascolari, riparte dopo due anni di sospensione obbligatoria per la grave pandemia che ci ha colpito e si mette gratuitamente a disposizione della popolazione con screening cardiologici gratuiti volti non solo alla prevenzione ma anche e soprattutto per aiutare la popolazione generale, e quella che ha sofferto il Covid19, a scoprire eventuali effetti cardiologici, ancora misconosciuti e non evidenti sul proprio sistema cardiovascolare.

Palermo sarà l’ultima tappa siciliana che ospiterà il Truck della Prevenzione da domenica 2 ottobre a martedì 4 ottobre in via Emerico Amari dalle ore 9 alle ore 19.

