Vela d'Altura, premiata la Lega Navale di Palermo. Figuccia: ''Un successo per l'intera città, non soltanto sportivo''

Vela d'Altura

Vela d'Altura, premiata la Lega Navale di Palermo. Figuccia: ''Un successo per l'intera cittą, non soltanto sportivo''

La Lega Navale, con l'imbarcazione ''Starfly'', conquista il primo posto nella categoria Orc nella regata Palermo-Montecarlo e viene premiata a Villa Niscemi.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/09/2023 - 09:52:54 Letto 846 volte

La Lega Navale, con l’imbarcazione “Starfly”, conquista il primo posto nella categoria Orc nella regata Palermo-Montecarlo e viene premiata a Villa Niscemi, sede di rappresentanza del Comune, dall’assessore allo sport, Turismo e politiche giovanili Sabrina Figuccia, che consegna il riconoscimento all'armatore Andrea Alaimo, a tutto l'equipaggio e al presidente Giuseppe Tisci della Lega Navale di Palermo.

“E’ un successo per l'intera città – dice Figuccia - non soltanto sportivo, perché mette in campo tantissime energie positive che raccontano si di sport, ma di turismo, inclusione, socialità. Infatti, a comporre l’equipaggio c’erano anche ragazzi e disabili, una caratteristica che ha sempre contraddistinto il club guidato da Tisci”.

A partecipare alla cerimonia anche il presidente del Circolo della Vela Sicilia Agostino Randazzo, organizzatore della regata, che ha ricordato come la Lega Navale sia il circolo con il numero maggiore di partecipazioni all’ormai storica manifestazione che collega la nostra città al Principato.

“E’ stata una vittoria a lungo attesa che viene fuori da una spirito di amicizia - racconta Andrea Alaimo - e da uno spirito di abnegazione unito alla costanza e all'impegno che necessita l'attività velica”.

“Un'emozione unica ricevere questo riconoscimento – afferma Tisci - un'attestazione di stima dell'Amministrazione comunale, del sindaco Roberto Lagalla e dell'assessore Figuccia nei confronti della Lega Navale”.

(Nella foto, l'equipaggio di "Starfly" ed al centro l'assessore Sabrina Figuccia)

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Comune di Palermo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!