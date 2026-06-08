mercoledì07 ottobre 2026, 00:26
Poesie

Verso l'Alto

Una riflessione poetica di Filippo Minacapilli sul contrasto tra oscurità e speranza, in cui il volo dei gabbiani diventa metafora della ricerca della luce e della rinascita interiore.
di Filippo Minacapilli
|
Pubblicata il: 08/06/2026 - 18:36
|
Poesie - Dediche
Generata con AI

Più scavo
nell'abisso profondo
e più trovo nuovi strati di buio.

Forse è ora
di volare
quanto più verso l'alto.

Come fanno i gabbiani.

Essi beccano i granelli di sabbia
poi li spargono
tra gli immensi spazi
del cosmo.

Danno vita così
a stupendi cristalli
di luce.

Letto: 8347 volte
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