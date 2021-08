mostra pittorica

A Termini Imerese la mostra pittorica di Mauro Carmelo Scacciaferro ''Cercando Termini''

L'inaugurazione della mostra di Mauro Carmelo Scacciaferro ''Cercando Termini'' si terrà mercoledì 1 settembre a Termini Imerese.

Nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia” si terrà mercoledì 1 settembre 2021 alle ore 18,00 alla “Cuccagna”, in Via Enrico Iannelli (Ingresso Villa Palmeri), a Termini Imerese, l’inaugurazione della mostra di Mauro Carmelo Scacciaferro “Cercando Termini”. L’esposizione pittorica verrà presentata da Miriam Millonzi, Presidente BCsicilia Sede di Termini Imerese, da Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia, e Alberto Amodeo, Scultore e curatore dell’iniziativa. Sarà presente l’Artista. La mostra, promossa dalla Sezione locale di BCsicilia, resterà aperta dall’1 al 10 settembre dalle 8,30 alle 13,30 e dalle 16,00 alle 23,00.

Mauro Carmelo Scacciaferro (San Giovanni Rotondo,18 maggio 1987) è un pittore, disegnatore, incisore e fotografo che lavora tra San Mauro Castelverde e Palermo. Laureato all’Accademia di Belle Arti di Palermo. Mauro si diploma all’Istituto Statale d’Arte di Cefalù come disegnatore di Architettura e Arredamento nel 2006, nello stesso anno si iscrive all'Accademia di Belle Arti di Palermo al corso di Pittura dove si laurea nel 2009 alla triennale con una tesi su Gerhard Richter e nel 2013 si laurea al biennio specialistico con una tesi su Gottfried Helnwein col massimo dei voti 110/110 e lode. La sua ricerca pittorica va da una pittura espressionista a una pittura astratta passando per la pittura realistica. Alcuni dei suoi dipinti fanno parte di alcune aziende come: Industria Maimeri S.p.A, Kremer Pigmente, RGM, Dolci Colori Srl, Arexons S.p.A, PAM Professional Artist Materials Srl, Da vinci Künstlerpinselfabrik Defet GmbH, Pinceaux Léonard, Divolo Firenze. Ha partecipato inoltre a numerose mostre in Sicilia tra personali e collettive. La mostra “Cercando Termini” si rifà ad una visione personale del paesaggio imerese ispirandosi a luoghi conosciuti e al paesaggio storico degli antichi maestri con una visione contemporanea. Le opere sono un mix tra la pittura astratta e la pittura segnica dove grazie alle due componenti si crea qualcosa di riconoscibile come un luogo.

Per informazioni: Email: segreteria@bcsicilia.it – Tel. 346.8241076 - Fb: BCsicilia – Tw: BCsicilia.

