Al Teatro al Convento di Palermo, lo spettacolo per bambini ''La Principessa Olimpia e il piccolo Nanni''

Arriva, al Teatro al Convento di Palermo, la Compagnia Meraviglioso con lo spettacolo per bambini dal titolo ''La Principessa Olimpia e il piccolo Nanni''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/04/2024 - 18:02:50 Letto 733 volte

Olimpia è una piccola principessa che, come tanti altri bambini, è troppo legata al mondo tecnologico. Il suo papà, il Re Vittorio, vorrebbe tanto vederla giocare in altro modo ma ahimè non riesce proprio a convincerla, fino a quando non scopre dell'esistenza del piccolo Nanni, un paggio di corte specializzato per situazioni come queste.

Arriva, al Teatro al Convento di Palermo, la Compagnia Meraviglioso con lo spettacolo per bambini dal titolo "La Principessa Olimpia e il piccolo Nanni". Appuntamento sabato 6 aprile, alle 17, in via Castellana Bandiera, 66.

Cosa accadrà dal momento che il piccolo Nanni, buffo ed imbranato com'è, non stia molto simpatico alla Principessa Olimpia che cercherà in ogni modo di mandarlo via?

Un susseguirsi di vicende rocambolesche, musica e giochi in allegria accompagneranno i piccoli in sala in una storia divertente ma dal contenuto importante.

Il biglietto d’ingresso ha un costo di 8 euro. Per info e prenotazioni, basta chiamare il numero 3889785043 o andare sul sito Liveticket.

