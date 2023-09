teatro

Al Teatro Libero di Palermo la prima anteprima di stagione ''Bellezza dolore gioia''

La bellezza interpretata da due corpi femminili si fa riflessione e interrogativo. Danza e filosofia proveranno così a convergere nello spazio di un'interrogazione infinita per farci esperire uno dei possibili significati dell'arte.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/09/2023 - 00:09:00 Letto 860 volte

Sabato 30 settembre alle 21.15, per le anteprime della 56esima stagione internazionale del Teatro Libero in scena una produzione internazionale Bellezza dolore gioia – figure per un pensiero plastico, spettacolo di danza della coreografa Tiziana Arnaboldi e del filosofo Fabio Merlini con Eleonora Chiocchini e Francesca Zaccaria.

In che modo i modelli di bellezza düreniana e preraffaelliti si sposano con la rappresentazione della bellezza fatta attraverso il corpo di due danzatrici? A questa domanda risponde il segno coreografico di Tiziana Arnaboldi che, su suggestioni e riflessioni del filosofo Fabio Merlini, scrive una partitura per corpi che traccia una linea interpretativa capace di trasfigurare il dolore e l’ultimo atto della morte attraverso l’esperienza della gioia.

La bellezza interpretata da due corpi femminili si fa riflessione e interrogativo. Danza e filosofia proveranno così a convergere nello spazio di un’interrogazione infinita per farci esperire uno dei possibili significati dell’arte.

"L'idea dello spettacolo - racconta Tiziana Arnaboldi - è nata da uno spunto del filosofo Fabio Merlini, con il quale collaboro da tempo nell'ambito del dialogo tra le arti. Fabio assistendo a un nostro spettacolo, ha intravisto nelle tre interpreti altrettante figure femminili associate alla storia dell'arte e in particolare ai pittori Durer, Botticelli e i preraffaelliti. Da qui il lavoro di ricerca si è sviluppato in continua simbiosi tra danza e filosofia".

Biglietti anteprime: intero euro 7, ridotto Under 35 euro 5, promozione abbonati 56a stagione euro 2.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!