All'Oratorio di Santa Cita il clavicembalista Enrico Baiano sarà protagonista con un concerto dedicato a Scarlatti

La XII esima stagione di MusicaMente prosegue con Enrico Baiano e un concerto dedicato a Scarlatti. L'appuntamento è il 10 ottobre all'Oratorio di Santa Cita.

La XII esima stagione dell’associazione MusicaMente di Palermo prosegue il 10 Novembre sempre all’Oratorio di Santa Cita alle 20.45, con il clavicembalista Enrico Baiano che sarà protagonista del concerto dal titolo “Le sonate di Domenico Scarlatti”.

Enrico Baiano è oggi considerato uno dei più completi ed interessanti interpreti sulla scena della musica antica. Nel suo approccio interpretativo si combinano sapientemente rigore storico-stilistico, libertà espressiva e grande virtuosismo; una non comune capacità di sfruttare le risorse timbriche ed espressive del clavicembalo gli permette di realizzare crescendo, diminuendo, cantabilità ed effetti orchestrali che rendono ogni concerto un evento.

Il programma del concerto:

Domenico Scarlatti

K 347 e 348 in sol minore/maggiore (Moderato è cantabile)

K 52 in re minore (Andante Moderato) K 41 in re minore (Fuga)

K 96 in re maggiore (Allegrissimo)

K 232 in mi minore (Andante)

K 233 in mi minore (Allegro)

K 46 in mi maggiore (Allegro)

K 3 in la minore (Presto)

K 175 in la minore (Allegro)

K 402 in mi minore (Andante)

K 394 in mi minore (Allegro)

K 132 in do maggiore (Cantabile)

K 115 in do minore (Allegro)

K 259 in sol maggiore (Andante)

K 269 in sol maggiore (Allegro)

Enrico Baiano, si è diplomato in Pianoforte e composizione presso il Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli; ha proseguito gli studi al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano con Emilia Fadini, specializzandosi in clavicembalo, clavicordo e fortepiano. Svolge attività concertistica internazionale con un ampio repertorio, ed ha effettuato registrazioni per programmi radiofonici e televisivi in Italia e in vari paesi europei. Ha inciso numerosi CD, per i quali ha ottenuto diversi premi e riconoscimenti[2], con le composizioni di alcuni grandi musicisti barocchi, tra cui Domenico Scarlatti, Girolamo Frescobaldi, Pietro Domenico Paradisi, Antonio Vivaldi, Johann Jakob Froberger, Antonio de Cabezón.

Baiano è tra i maggiori studiosi ed interpreti della musica di Domenico Scarlatti. Altri autori ai quali dedica studio approfondito sono i virginalisti inglesi, Henry Purcell, Louis Couperin, i maestri del Seicento napoletano (Ascanio Mayone, Giovanni Maria Trabaci, Giovanni Salvatore, Gregorio Strozzi ecc.), Jean-Philippe Rameau, Johann Sebastian Bach, Carl Philip Emanuel Bach, Franz Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Muzio Clementi.

Ha partecipato a due film-documentario del regista Francesco Leprino: Un gioco ardito - Dodici variazioni tematiche su Domenico Scarlatti e Sul nome B.A.C.H.

Per la casa editrice UtOrpheus ha pubblicato un Metodo per Clavicembalo, tradotto in inglese, francese, tedesco, spagnolo e giapponese.

Per LIM ha pubblicato Le sonate di Domenico Scarlatti - Testo, contesto, interpretazione, scritto in collaborazione con Marco Moiraghi.

È stato docente di clavicembalo al Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo; attualmente insegna clavicembalo e tastiere storiche al Conservatorio S.Cecilia di Roma.

