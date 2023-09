Ciavuri e Sapuri Fest, gli Shakalab portano la loro energia reggae/hip hop sul palco di Mondello

Ciavuri e Sapuri Fest

Gli Shakalab si esibiranno live in occasione della 4^ edizione del ''Ciavuri e Sapuri Fest'' a Mondello.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/09/2023 - 12:00:44 Letto 1044 volte

Sabato 9 settembre gli Shakalab, il collettivo reggae/hip hop formato da Jahmento, Lorrè, Br1 e Marcolizzo, si esibiranno live in occasione della 4^ edizione del “Ciavuri e Sapuri Fest” (ore 22.00 - ingresso gratuito – Piazza Mondello - Palermo), festival dedicato alla scoperta delle eccellenze siciliane ma anche concerti dal vivo e music set, talk tematici, sport e sostenibilità.

Sin dall’inizio del progetto Shakalab, il collettivo è riuscito a portare la sua energia riempiendo piazze e club, in un raggio d’azione che ha colpito tutto lo stivale così da diventare in pochi anni un punto di riferimento musicale per tantissime persone.

Durante tutto il 2020 hanno deciso di lavorare al loro quarto album ‘Dieci’, pubblicato il 25 giugno 2021, realizzato per festeggiare il decennale della band, con la partecipazione di numerosi artisti italiani (Vacca, L’Elfo, Sud Sound System ed Inoki e tanti altri) ed internazionali (Alborosie, Dub FX e General Levy). La scorsa estate ha fatto il loro esordio ufficiale sul mitico LION STAGE del Rototom Sunsplash a Benicassim, considerato il festival più importante nel suo genere in Europa. È del 2 giugno l’ultima release, insieme a Mellow Mood e Pricevibe è uscito il brano re-edit di ONE.

