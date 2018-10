Mostra, pittura e musica

Mostra, laboratori di pittura e musica: a Palermo l'inaugurazione del Museo Sociale Danisinni

Domani 20 ottobre a Danisinni grande festa inaugurale del Museo Sociale Danisinni, polo dedicato alla promozione dell'arte contemporanea, che ha sede nell'omonimo rione.

Domani 20 ottobre a Danisinni grande festa inaugurale del Museo Sociale Danisinni, polo dedicato alla promozione dell’arte contemporanea, che ha sede nell’omonimo rione. Sarà la mostra ‘Misteri’ di Nicola Console, artista e scenografo palermitano che vive a Milano, a inaugurare ufficialmente le attività del Museo Sociale, con una selezione di opere esposte per la prima volta, come i due film d’animazione proiettati in una delle due sale, e i centinaia di disegni, in piccolo formato, che li compongono. L’appuntamento è a partire dalle ore 17:30 con il laboratorio di scrittura asemica condotto dal maestro Enzo Patti. Si potranno inoltre ammirare le opere realizzare, nel corso di questa settimana, da due artisti ospiti: Luca Mannino, la sua ‘scultura di rione’ sarà realizzata con materiali di recupero con un soggetto legato agli animali della fattoria (evento collaterale Manifesta 12); Paolo Auma, artista brasiliano che sabato completerà un grande murales nell’orto-fattoria, proprio accanto a quello dell’argentino Guido Palmadessa.

Alle 18:30 inaugurazione della mostra di Nicola Console e presentazione del progetto ‘DanisinniLab’, laboratorio teatrale di comunità che nasce dalla collaborazione tra il Museo Sociale Danisinni e il Teatro Biondo.

Per concludere, alle 19:30, concerto latin-jazz in piazza con i Guna Band. L’evento - all’interno di Palermo Capitale italiana della Cultura 2018 - con il patrocinio di Comune di Palermo, Montrasio Arte, Insieme per Danisinni, Parrocchia Santa Agnese, Associazione culturale Papin, è adatto ai bambini. Tutte le attività sono gratuite.

