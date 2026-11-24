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Palermo, Rosamaria Macaluso in concerto al Politeama: dall'Ibla Grand Prize alla Carnegie Hall di New York

Domenica 29 novembre, la giovane pianista siciliana sarà protagonista del recital degli Amici della Musica con un programma dedicato a Schumann, Chopin e Liszt.

Associazione Siciliana Amici della Musica

Domenica 29 novembre 2026, alle 17:15, al Politeama Garibaldi di Palermo sarà protagonista Rosamaria Macaluso, giovane talento siciliano del pianoforte, nell’ambito della programmazione degli Amici della Musica.

Classe 2003, vincitrice dell’Ibla Grand Prize 2026, la pianista torna nel teatro dove, a soli dieci anni, aveva esordito come solista con l’Orchestra Sinfonica Siciliana. La vittoria al concorso internazionale la porterà a esibirsi alla Carnegie Hall di New York il 4 maggio 2027.

Il recital sostituisce il concerto per pianoforte a quattro mani di Daniel Rivera e Giovanni Federico Genna, inizialmente previsto nella stessa data e annullato per l’indisponibilità del maestro Rivera.

Il percorso artistico di Rosamaria Macaluso

La pianista ha esordito con l’Orchestra Sinfonica Siciliana diretta da Hobart Earle ed è vincitrice di numerosi concorsi nazionali e internazionali, tra cui il Premio Abbado, il Concorso Città di Cremona, il Concorso Internazionale di Foggia e il Premio Hermès.

Si è aggiudicata anche il Premio Crescendo della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, che le ha permesso di eseguire come solista il Konzertstück di Cécile Chaminade sotto la direzione di Jean-Luc Tingaud.

Diplomata con 110 e lode e menzione al Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo, ha completato il biennio di secondo livello con il massimo dei voti, lode e menzione alla Scuola di Musica di Fiesole, sotto la guida di Andrea Lucchesini.

Si è esibita al Ridotto Toscanini del Teatro alla Scala di Milano, alla Sala Piatti di Bergamo, alla GAM di Milano, per l’Accademia Filarmonica Romana, per gli Amici della Musica di Firenze e al Ravenna Festival, oltre che su Rai Radio 3 per “La Stanza della Musica”. È sostenuta dall’Associazione Musica con le Ali.

Il programma del concerto

Il recital mette a confronto due compositori nati nel 1810, Robert Schumann e Fryderyk Chopin, per approdare alle composizioni della maturità di Franz Liszt.

Ad aprire il concerto saranno le Waldszenen (Scene del bosco) Op. 82 di Schumann, composte tra il dicembre 1848 e il gennaio 1849 a Dresda. Il ciclo comprende nove brani ispirati ai versi di Gustav Pfarrius, tra cui “Luogo maledetto” e “L’uccello profeta”, una delle pagine più visionarie della produzione schumanniana.

Di Chopin saranno eseguite la Ballata n. 1 in Sol minore Op. 23, pubblicata nel 1836, e la Fantasia in Fa minore Op. 49, composta nel 1841 e caratterizzata da un ampio sviluppo drammatico.

Chiuderà il programma Les jeux d’eaux à la Villa d’Este di Liszt, composto nel 1877 durante i soggiorni nella villa del cardinale Gustav von Hohenlohe a Tivoli. Una pagina in cui i giochi d’acqua delle fontane rinascimentali diventano immagine di trascendenza, attraverso una scrittura musicale che anticipa l’impressionismo pianistico.

Biglietti e informazioni

I biglietti, da 5 a 15 euro, sono disponibili al Box Office di via Mariano Stabile 233, al numero 091 335566, dal lunedì al sabato, dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 16 alle 19:30, sul sito degli Amici della Musica di Palermo e nel circuito TicketOne.