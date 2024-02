Darwin Day

Anche a Palermo i Darwin Day ''Siamo nelle nostre mani''

Quest'anno la manifestazione è dedicata alla mano, che rappresenta ad un tempo la peculiarità della specie umana, il cui pollice opponibile consente la nascita della tecnologia, ma anche la stretta parentela con gli altri primati e con una moltitudine di animali che ne condividono la struttura.

Torna a Palermo, Domenica 25 febbraio, Planetario Villa Filippina ore 10-13, la celebrazione del compleanno di Charles Darwin in formato famiglia (tavola rotonda scientifica + laboratori per bambini) come da tradizione Uaar, in collaborazione con l’Associazione Speleologica Naturalistica Le Taddarite e con gli scout del CNGEI.

Siamo nelle nostre mani.

Quest’anno la manifestazione è dedicata alla mano, che rappresenta ad un tempo la peculiarità della specie umana, il cui pollice opponibile consente la nascita della tecnologia, ma anche la stretta parentela con gli altri primati e con una moltitudine di animali che ne condividono la struttura.

Insieme guarderemo al passato, al presente ed al futuro di questa struttura, paradigma dell’adattamento all’ambiente e perciò così propizia a celebrare il padre della teoria dell’evoluzione per selezione naturale.

Rosanna Pellerito (MIUR)

La mano testimone dell’evoluzione

Mano robotica, lo stato dell’arto

Curare le mani con le mani

Topo volante a chi?!

modera Giorgio Maone (Uaar)

Darwin Day Kids

Laboratori ludico-scientifici gratuiti (prenotazione non necessaria):

Pionieristica di alto livello per ragazzi ed adulti + attività di manualità per i bimbi a cura del CNGEI

Speleologi-ochi e scienza della terra a cura dell’ASN Le Taddarite

