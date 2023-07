strage via D'Amelio

Anniversario strage via D'Amelio: in centinaia alla fiaccolata per Borsellino

Ad aprire il corteo uno striscione con la scritta ''Il 41 bis non si tocca''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/07/2023 - 00:01:00 Letto 741 volte

E' la ventisettesima edizione dell'appuntamento organizzato dai movimenti di destra "Forum XIX luglio" e da "Comunità '92". Il lungo corteo, ha attraversato via Libertà, per raggiungere via Autonomia Siciliana fino ad arrivare in via D'Amelio. Ad aprire il corteo uno striscione con la scritta 'Il 41 bis non si tocca'".

Il corteo ha visto la partecipazione del deputato Giovanni Donzelli, del senatore di Fratelli d'Italia Raoul Russo, ma anche del presidente dell'Assemblea regionale Gaetano Galvagno e del deputato Manlio Messina, oltre all'assessore Elvira Amata. Presenti anche il sindaco Roberto Lagalla, il deputato Giuseppe Milazzo, e gli assessori Dario Falzone e Maurizio Carta.

Erano anche in prima fila alla fiaccolata per ricordare Paolo Borsellino il ministro dello Sport Andrea Abodi, il sottosegretario Andrea Delmastro e la Presidente della Commissione antimafia Chiara Colosimo.

Fonte: Adnkronos

