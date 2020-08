Ztl

Caos al Consiglio Comunale, passa la mozione contro la Ztl

E' stata appena approvata in Consiglio comunale la mia mozione per stop Ztl e zone blu fino al termine dell’emergenza

04/08/2020

"E' stata appena approvata in Consiglio comunale la mia mozione per stop Ztl e zone blu fino al termine dell’emergenza. Adesso il sindaco ritiri l’ordinanza!". Così Fabrizio Ferrandelli, leader dell'opposizione in Consiglio comunale, al termine della seduta.



"Esprimo soddisfazione per il voto e per il dibattito positivo delle diverse sensibilità politiche presenti in consiglio, in primis da Azione e da Italia Viva e Pd. Questo voto si è reso necessario a causa dell’arroganza delle politiche sulla mobilità di alcuni esponenti della Giunta - continua Ferrandelli - e per venire incontro alle esigenze di mobilità in sicurezza dei cittadini e per sostenere le realtà commerciali e imprenditoriali situate all’interno della ZTL, già duramente provate e danneggiate dalle chiusure che si sono protratte per oltre 3 mesi e che sarebbero rimaste ulteriormente isolate per la difficoltà dei cittadini di recarsi in centro”.

M5S : "Soddisfatti per la sospensione votata in Consiglio"

"Siamo soddisfatti. La sospensione della ZTL, ancora una volta, oltre a dare impulso al tessuto economico e produttivo della città che stenta a riprendersi dalle ferite post covid, mira ad agevolare gli spostamenti da e per il centro storico.

Reintrodurla sarebbe stato illogico, pericoloso e vessatorio. Invitiamo l'assessore Catania a più miti consigli, ripensando a forme alternative di mobilità, incrementando il numero degli autobus in circolazione e migliorando il servizio di car e byke sharing.

A beneficio di tutti, ricordiamo che chi paga inquina lo stesso!" Lo hanno dichiarato i consiglieri comunali Concetta Amella, Antonino Randazzo e Viviana Lo Monaco del Movimento 5 Stelle.

Evola (Sc): " Misura colma. Strappo difficilmente ricucibile nella maggioranza".

"La misura è colma. La posizione presa da Italia Viva e l'intervento in Aula sanciscono una frattura difficilmente sanabile all'interno della maggioranza. È inaccettabile la personalizzazione dello scontro politico. I temi legati alla mobilità rientrano nel programma elettorale di questa Amministrazione, intorno al quale si sono raccolte forze eterogenee. Vorrei ricordare che l'atto che ha reintrodotto la Ztl oggi è la scelta unanime di una giunta: bisogna trarre le conseguenze politiche del fatto che una forza non riconosce il ruolo del suo Assessore. Chiederemo dunque al Sindaco di ripensare alla composizione della giunta se questa non è rappresentativa delle forze politiche. E 'altrettanto inaccettabile la polemica sterile che continua a mettere in corrispondenza l'aumento o la stabilità degli affari per i negozianti con la circolazione delle macchine. Appartiene ad una visione vecchia e stantia che noi fermamente rifiutiamo". Lo ha dichiarato Barbara Evola, capogruppo di Sinistra Comune al Consiglio comunale.

Marianna Caronia: l'ennesima sonora bocciatura per il duo Orlando-Catania

"L'approvazione della mozione contro la ZTL da parte del Consiglio comunale è l'ennesima sonora bocciatura per il duo Orlando-Catania, con il secondo che sempre più impone le proprie scelte ideologiche fuori dalla realtà all’Amministrazione e a tutti i cittadini di Palermo.

Il Consiglio comunale ha mostrato la propria maturità e indipendenza dall'Amministrazione Orlando, con una maggioranza sempre più inesistente di cui il sindaco si ostina a non prendere atto.

Mi aspetto l’immediato provvedimento di sospensione della ZTL da parte dell’Assessorato, in assenza del quale i consiglieri dovranno valutare ulteriori passi e, comunque, certamente non potranno non tenere conto al momento di votare la mozione di sfiducia al sindaco già presentata". Lo dichiara la consigliera comunale Marianna Caronia.

Lo dichiara il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando: "Con riferimento al dibattito e al voto del Consiglio comunale, credo utile ricordare che tempi e modalità di riattivazione della ZTL centrale a seguito della fine del lockdown e dell'aumento del traffico nel centro cittadino sono stati dibattuti dalla Giunta comunale, che all'unanimità ha adottato i provvedimenti conseguenti".

