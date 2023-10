Forum Sanità pubblica

Domani a Palermo la prima manifestazione provinciale del Forum per la Sanità pubblica

L'obiettivo del Forum è quello di riaprire il dibattito politico su quella che sembra essere una fine annunciata: la morte del Servizio Sanitario nazionale.

26/10/2023

Il Forum si è costituito negli scorsi mesi per denunciare lo stato catastrofico in cui è stata ridotta la sanità pubblica italiana e per invocare il rilancio del Servizio Sanitario nazionale al fine di garantire il “diritto alla salute a tutte e tutti”. Questo coordinamento, che raccoglie le adesioni di più di cinquanta tra associazioni, ambulatori, organizzazioni sindacali e politiche, movimenti civici, ha incontrato, in queste settimane anche l’interessamento e la partecipazione attiva di molti amministratori, giunte e consigli comunali della provincia palermitana che hanno dunque deliberato per l’adesione alla piattaforma costitutiva del Forum ed alla manifestazione di venerdì.

L’obiettivo del Forum è quello di riaprire il dibattito politico su quella che sembra essere una fine annunciata: la morte del Ssn. Decennali tagli sugli investimenti, regalie alla sanità privata, malagestione, miopia nella programmazione, assenza di medicina del territorio e nei territori sono solo alcuni degli effetti di quel processo di smantellamento iniziato dall’aziendalizzazione della sanità pubblica e che oggi vede la classe dirigente italiana impegnata nell’annullamento dell’articolo 32 della costituzione - tutti i cittadini hanno diritto alle cure – in favore di un modello privatistico in cui le cure sono offerte solo a pagamento.

I cittadini e le cittadine sono quindi costretti/e a convivere con liste d’attesa infinite, pronto soccorso sempre saturi, strutture inesistenti o fatiscenti, aumento dei costi pro-capite, mancanza di assistenza per disabili e non auto-sufficienti, assenza di consultori o impossibilità di accedere ai percorsi per l’aborto in sicurezza, personale stanco e mal retribuito. Per queste ragioni, vedendo all’orizzonte questo baratro dei diritti fondamentali, Il Forum ha lanciato la manifestazione del 27 ottobre che partirà alle 16 da Piazza Bologni per arrivare alla Presidenza della regione Sicilia ed incontrare il governatore Schifani cui è stato chiesto un incontro; sarà l’occasione per consegnare al Presidente siciliano le istanze e le richieste del Forum: dall’abolizione dell’intra moenia in caso di inadempienze e ritardi sulle liste d’attesa, all’abolizione del numero chiuso nei corsi di medicina, dal rifinanziamento alla de-aziendalizzazione delle strutture pubbliche, dal potenziamento del personale al supporto nei confronti dei disabili, dalle strutture per contrastare le dipendenze o il disagio mentale fino ai consultori o ai punti nascita nei piccoli centri.

L’appuntamento è dunque per il 27 ottobre, alle 16.00, a piazza Bologni per un corteo che vedrà sicuramente migliaia di persone scendere in piazza per difendere il loro diritto alla salute ed alle cure.

