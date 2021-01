Cimiteri

Emergenza Cimiteri, Orlando chiede 800 mila euro dal fondo di riserva. Lega: ''Richiesta tardiva di un anno''

Il sindaco chiede al Consiglio di utilizzare 800 mila euro, dal fondo di riserva, per realizzare 430 loculi prefabbricati ai Rotoli.

Pubblicata il: 19/01/2021

È grottesco che, nella nota inviata, Il sindaco chieda agli uffici di fare presto, anche perché “il mancato accoglimento” della richiesta “determinerebbe profili di ulteriore emergenza sanitaria e di danno patrimoniale all'ente". In pratica il sindaco ha premura adesso per una richiesta tardiva che avrebbe potuto fare già un anno fa. E che comunque è utile per sistemare circa la metà delle bare che sono attualmente al deposito. Con l'aggravante che per la realizzazione di questi loculi prefabbricati passeranno alcuni mesi e nel frattempo il numero delle barre in giacenza aumenterà con un ritmo di circa 300 al mese. Come Lega siamo favorevoli alla ricerca di soluzioni concrete che possano davvero lenire la sofferenza di queste famiglie e togliere la vergogna dal cimitero dei Rotoli, ma ci pare evidente che il sindaco non abbia la minima idea di come risolvere questa emergenza e continua a brancolare nel buio più totale".

Lo dichiarano i consiglieri del Gruppo della Lega in Consiglio comunale, Igor Gelarda, Alessandro Anello e Sabrina Figuccia.

