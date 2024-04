sit-in

Giornata contro la commercializzazione della salute, sit-in del Forum per la sanità pubblica in piazza Ziino

La manifestazione è stata organizzata per ''protestare contro il processo di progressiva privatizzazione della sanità attuato dai governi nazionale e regionale, che sta già determinando una sanità a due velocità, una per chi può spendere e un'altra per le fasce più deboli della popolazione''.

In occasione della Giornata europea contro la commercializzazione della salute, il Forum per la sanità pubblica di Palermo e provincia organizza in data 8 aprile, alle ore 10, un sit-in in piazza Ottavio Ziino, di fronte all’assessorato alla Sanità della Regione siciliana.

La manifestazione è stata organizzata per “protestare contro il processo di progressiva privatizzazione della sanità attuato dai governi nazionale e regionale, che sta già determinando una sanità a due velocità, una per chi può spendere e un’altra per le fasce più deboli della popolazione, con lesione grave del disposto dall’articolo 32 della Costituzione sul diritto alle cure. Si calcola – afferma il Forum - che ben 800 mila cittadini siciliani abbiano rinunciato a curarsi a causa di difficoltà economiche”.

Nel corso del presidio, il Forum per la sanità pubblica terrà una conferenza stampa in cui verranno illustrate le modalità con cui il Forum stesso supporterà i cittadini per la difesa dei loro diritti e segnatamente per il problema delle liste di attesa e illustrerà le proposte che saranno portate all’attenzione dell’assessore per la trasparenza delle liste stesse, sia nel pubblico che soprattutto nel privato accreditato.

Inoltre il Forum ribadisce la protesta e l’indignazione per le condizioni in cui sono ridotti i Pronto soccorso e le Aree di emergenza “incompatibili con quelle di una nazione civile”.

