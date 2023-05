viabilità

Iniziano le riprese della serie Netflix ''Il Gattopardo'', nuova ordinanza: coma cambia la viabilità a Palermo

Regolamentazione momentanea della sosta e della viabilità In occasione delle riprese cinematografiche Serie Netflix “Il Gattopardo” di Tom Shankland.

Dalle ore 15.00 del 24 Maggio 2023 alle ore 23.00 del 25 Maggio 2023 e comunque sino a cessate esigenze; istituzione del divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta ad eccezione dei mezzi della produzione e carrozze di scena nella Via dei Benedettini, tratto compreso tra la via Del Bastione e Largo Michele Gerbasi.

Dalle ore 15.00 alle ore 23.00 del 24 Maggio alle ore 15:00 del 24 Maggio alle ore 23:00 del 25 Maggio 2023 e comunque sino a cessate esigenze; Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta ad eccezione dei mezzi della produzione e carrozze di scena nell’intero tratto dello slargo Michele Gerbasi.

Nel periodo compreso tra il 25 Maggio 2023 e il 12 Giugno 2023 sono previste riprese in area pedonale, che vedranno tra i principali SET le seguenti location:

chiusura al transito veicolare e pedonale durante le riprese cinematografiche con istituzione di rimozione coatta in tutte le aree riservate a vario titolo;

Piazza Villena

Piazza Pretoria

Piazza BelliniSegue O.D. 701 del 17/05/2023

SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA E PIANO URBANO DEL TRAFFICO

Via Maqueda tratto compreso tra Piazza Bellini a Piazza Vigliena

Via Vittorio Emanuele “Cattedrale”

Dalle ore 16:00 del 25 Maggio alle ore 23:00 del 29 Maggio 2023 e comunque sino a cessate esigenze, nelle seguenti strade:

Via Atlante, tratto compreso tra la via Catalano e la via Doride, divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta ad eccezione dei mezzi della produzione.

Via Apollo, tratto compreso tra la via Catalano e la via Pazienza, divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta ad eccezione dei mezzi della produzione.

Da Mercoledì 24 Maggio a Sabato 3 Giugno 2023 dalle ore 06:00 del 24 Maggio alle ore 23:00 del 3 Giugno 2023 e comunque sino a cessate esigenze, nelle seguenti strade per effettuare le riprese:

Via Matteo Bonello, tratto compreso tra la via Vittorio Emanuele e la via Gianferrara, divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta.

Via Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra Corso Calatafimi e la via Simone di Bologna, divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta.

Via Simone di Bologna, nel tratto compreso tra la via Vittorio Emanuele e la via Incoronazione, divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta.

dal superiore provvedimento sono esclusi i mezzi della produzione e le auto di scena;

Via Incoronazione, nel tratto compreso tra la via Matteo Bonello e Piazza Sett’Angeli, divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta.

Vicolo Brugnò, nel tratto compreso tra Via Vittorio Emanuele e la via Matteo Sclafani, divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta.

Da Giovedì 1 Giugno a Giovedì 8 Giugno 2023 dalle ore 06:00 del 1 Giugno alle ore 23:00 del 8 Giugno 2023 e comunque sino a cessate esigenze, nelle seguenti strade per effettuare le riprese:

Vicolo Castelnuovo, sull’intero Vicolo, divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta.

Da Sabato 20 Maggio a Domenica 11 Giugno 2023 dalle ore 06:00 del 20 Maggio alle ore 23:00 del 11 Giugno 2023 e comunque sino a cessate esigenze, nelle seguenti strade:

Foro Italico Umberto 1, nel tratto evidenziato in mappa e quindi dal Molo Sant’Erasmo a Porta dei Greci, divieto di sosta lato mare con rimozione coatta per autorizzazione alla sosta dei mezzi di Produzione (Foto n. 1)

FOTO 1

Dalle ore 06:00 del 20 Maggio alle ore 23:00 del 29 Giugno 2023 e comunque sino a cessate esigenze, nelle piazza Kalsa:

Piazza della Kalsa, nei tratti in rosso sotto evidenziato in foto, divieto di sosta con rimozione coatta ad eccezione dei mezzi della produzione. (foto n. 2).

FOTO 2

Dalle ore 06:00 del 20 Maggio alle ore 23:00 del 29 Giugno 2023 e comunque sino a cessate esigenze, nelle seguenti strade:

Foro Italico Umberto 1, nel tratto evidenziato in mappa, divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta ad eccezione dei mezzi della produzione. (vedi foto n. 3)

FOTO 3

Alle ore 06:00 del 24 Maggio alle ore 23:00 del 3 Giugno 2023 e comunque sino a cessate esigenze,

Piazza della Vittoria, nel tratto compreso tra la via Vittorio Emanuele e Piazza del Parlamento, divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta ad eccezione dei mezzi della produzione e carrozze di scena;

FOTO 4

Viene sospesa in modo momentaneo l’area di sosta per taxi in Vittorio Emanuele “scalinata per Piazza Pretoria” e spostata sempre nella stessa via lato Hotel Quattro Canti.

Per le esigenze delle riprese l’AMAT potrà dismettere e successivamente ricollocare, su

richiesta della produzione, la segnaletica, a spese del richiedente.

