Frecce Tricolori

Le Frecce Tricolori a Palermo, spettacolo al Foro Italico *VIDEO*

Palermo col naso all'insù per il passaggio delle ''Frecce Tricolori''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/05/2020 - 16:15:54 Letto 507 volte

Palermo col naso all'insù per il passaggio delle "Frecce Tricolori". La pattuglia acrobatica nazionale dell'Aeronautica militare ha sorvolato la città per il suo "Abbraccio tricolore" voluto dal ministro della Difesa in occasione del 74° anniversario della proclamazione della Repubblica.





Il sindaco Leoluca Orlando oggi pomeriggio ha assistito al passaggio delle Frecce Tricolori dalla terrazza che sovrasta Palazzo dei Normanni sede dell'Ars e del Comando militare dell'Esercito in Sicilia, su invito del Comandante, gen. Maurizio Angelo Scardino.

"Voglio ringraziare l'Aeronautica militare e il ministero della Difesa per aver scelto Palermo come una delle tappe di questo simbolico "abbraccio tricolore" per la ricorrenza della proclamazione della Repubblica. Il mio ringraziamento va, naturalmente, al Comando militare dell'Esercito che ci ha ospitato per questo emozionante spettacolo e soprattutto ai tantissimi palermitani che con spirito collaborativo e con grande responsabilità e civiltà hanno assistito in strada al passaggio delle Frecce tricolori rispettando tutte le norme imposte dall'emergenza sanitaria per evitare il contagio".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!