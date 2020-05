sciagura di Montagna Longa

Leoluca Orlando ricorda le vittime della sciagura di Montagna Longa

''Ai parenti delle tante vittime va la solidarietà dell'Amministrazione comunale, che sarà sempre al loro fianco in ogni battaglia per la giustizia e la verità'', ha detto il sindaco Leoluca Orlando.

"A quasi 50 anni di distanza, la totale assenza di una verità storica e giudiziaria sulla strage di Montagna Longa è una macchia per il nostro Paese. Ai parenti delle tante vittime va la solidarietà dell'Amministrazione comunale, che sarà sempre al loro fianco in ogni battaglia per la giustizia e la verità".

Lo ha detto il sindaco Leoluca Orlando ricordando la sciagura aerea di Montagna Longa, a ridosso dell'aeroporto di Palermo, avvenuta il 5 maggio 1972, nella quale persero la vita 115 persone che viaggiavano sul volo DC8 Alitalia proveniente da Roma.

