meteo Sicilia

Maltempo in Sicilia: domani ancora allerta meteo rossa nel settore orientale dell'isola

Permane in tutta la Sicilia una situazione di allerta elevata, con condizioni meteo avverse, con forti precipitazioni e venti di burrasca, soprattutto nel settore orientale dell'isola.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/10/2021 - 17:16:09 Letto 472 volte

La Protezione civile regionale ha appena diffuso un aggiornamento delle previsioni di rischio metereologico e idrogeologico per oggi 29 e domani 30 ottobre.

In particolare si legge nel bollettino ''precipitazioni sparse o diffuse, con temporali, specie nella prima parte del giorno in successiva attenuazione, sui settori ionici, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati; isolate o sparse, con temporali specie nella prima parte della giorno, sui restanti settori orientali, con quantitativi cumulati puntualmente

moderati; isolate, nelle prime ore del giorno, con rovesci, sui settori centrale e settentrionali, con quantitativi cumulati deboli. Venti da forti a burrasca da NORD sui settori E e S, con rinforzi di burrasca forte nelle prime ore del giorno specie sul settore SE, in attenuazione; inizialmente forti dai quadranti settentrionali su restanti settori, in attenuazione. Mari agitati lo Ionio e lo Stretto di Sicilia EST, con forti mareggiate sulle coste, con moto ondoso in attenuazione fino a molto mossi in serata; molto mossi i restanti settori dello Stretto di Sicilia, con moto ondoso in attenuazione".

Fonte: Protezione civile regionale

