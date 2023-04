Carbonara Day

Oggi si celebra uno dei piatti italiani più amati al mondo la ''Carbonara''

La ''Carbonara'' è uno dei piatti di pasta più amati dagli italiani, a cui è stata dedicata la giornata del 6 Aprile, in cui si celebra il Carbonara Day, istituito da IPO (International Pasta Organisation) e Unione Italiana Food con lo scopo di diffondere il gusto Made in Italy e la nostra cultura culinaria.

Come ogni anno, lo scopo di questa giornata è festeggiare insieme, in maniera virtuale, la carbonara, attraverso stories, post, foto, video, ricette e contenuti condivisi da utenti di tutto il mondo attraverso i social network, seguendo l’hashtag #CarbonaraDay.

Le origini della carbonara sono incerte e nessuno, neanche l'Italia può appropriarsene la paternità vista la recente polemica in America. Secondo alcuni infatti la carbonara sarebbe stata inventata dagli americani nel 1944 dall'unione tra la pasta italiana e gli ingredienti della "Razione K dei soldati" cioè tuorlo d'uovo in polvere e bacon. Risalendo la Penisola, i militari americani accompagnavano la singola razione agli spaghetti per integrare la dose di carboidrati. L'inventore della Razione K è Ancel Keys, colui che ha scoperto anche la dieta mediterranea.

La seconda ipotesi riguarderebbe i carbonai appenninici che la preparavano con ingredienti di facile reperibilità e conservazione. Una carbonara nata come evoluzione del piatto 'cacio e ova' di origini laziali e abruzzesi.

L'ultima ipotesi ricondurrebbe il piatto alla cucina napoletana. Nel trattato del 1837 Cucina teorico-pratica di Ippolito Cavalcanti si fa riferimento a questa tesi con alcune ricette presenti.

