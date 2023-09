portale del Garante disabili

Palermo, attivato il portale del Garante per le persone con disabilità del Comune

Il portale vuole essere uno strumento dinamico che aiuti a reperire rapidamente informazioni e notizie utili sul tema della disabilità ma al contempo consenta al Garante di avere un feedback costante ai fini di una più compiuta programmazione delle azioni da svolgere.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/09/2023 - 16:38:31 Letto 766 volte

«Siamo lieti di comunicare che è stato attivato, sul sito istituzionale del Comune, il portale dedicato al Garante per le persone con disabilità, reperibile al seguente link: https://garantedisabilita.comune.palermo.it/



Il portale vuole essere uno strumento dinamico che aiuti a reperire rapidamente informazioni e notizie utili sul tema della disabilità ma al contempo consenta al Garante di avere un feedback costante ai fini di una più compiuta programmazione delle azioni da svolgere.



Il portale vuole anche mettere a conoscenza delle iniziative, degli eventi, delle manifestazioni culturali che vengono svolte nella nostra città sul tema della disabilità ai fini della diffusione capillare della cultura dell'inclusione. Inclusione che parte dal portale stesso.



In tutte le pagine del portale, infatti, sono state implementate funzioni applicative che favoriscono l'accesso a tutti gli utenti portatori di disabilità.



Dette funzioni consentono di ingrandire il testo, definire la spaziatura e l'altezza delle linee di paragrafo, evidenziare tutti i link presenti nella pagina, nascondere le immagini, abilitare una modalità "scura" per migliorare la leggibilità dei testi e gestire l'indice di saturazione del colore presente nelle pagine.



Sono stati, altresì, inseriti appositi tags conformi alle specifiche ARIA (detto anche WAI-ARIA, acronimo per Web Accessibility Initiative-Accessible Rich Internet Applications che consistono in un insieme di indicazioni per migliorare l’accessibilità dei siti web), che dialogando con i diversi dispositivi di facilitazione per le diverse forme di disabilità, forniscono informazioni aggiuntive riguardo i contenuti della pagina.



Al contempo è stata attivata anche la pagina Facebook dedicata al Garante per le disabilità.



La realizzazione del portale ha richiesto un confronto costante svolto in un clima di grande e proficua collaborazione e avvalendosi della professionalità e della competenza dei componenti degli uffici del Webmaster.



Per queste ragioni ci tengo a ringraziare sentitamente in particolare oltre che la segreteria del Garante, nella persona di Mariangela Eterno e il coordinatore del Tavolo Regolamenti e Comunicazione del Comitato della disabilità, Fabio Alfano, i componenti dell'ufficio Web master, nelle persone di Giuseppe Meli (webmaster e responsabile dell'ufficio), Cristiano Lo Nano (web designer), Massimiliano Mocciaro (programmatore pagine web), Valentina Martino (web designer).



Se ognuno fa qualcosa insieme si può fare molto. Palermo inclusiva è un sogno realizzabile».



Lo dichiara il Garante per le persone con disabilità, Pasquale Di Maggio.

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Comune di Palermo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!