Palermo, Lagalla e Varchi incontrano il ministro Fitto

''È stata un'occasione importante per fare il punto sui progetti finanziati da fondi extra-comunali'', ha dichiarato il sindaco Lagalla.

«Oggi, insieme al vicesindaco Carolina Varchi, ho ricevuto a Palazzo delle Aquile il ministro agli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto.

È stata un’occasione importante per fare il punto sui progetti finanziati da fondi extra-comunali.

Abbiamo lungamente discusso in relazione ad un tema strategico, quello di una corretta pianificazione e di una stringente rivalutazione dei fondi strutturali della programmazione 2014-20 e 2021-27.

Non possiamo permetterci di sbagliare. Abbiamo la necessità di veicolare risorse su linee fondamentali di programmazione e per la Sicilia gli investimenti più importanti sono mirati a rinsaldare gli assi dello sviluppo che guardano alla trasformazione dei prodotti locali, alla produzione di energia e al turismo come leva fondamentale.

Ho riscontrato, da parte del ministro Fitto, la disponibilità di rimodulazione di opere fondamentali che necessitano una riprogrammazione a causa dei ritardi trovati dal momento dell’insediamento della nuova amministrazione comunale.



È chiaro che si rende necessaria un’azione sinergica basata sulla co-progettazione. I temi della programmazione devono, quindi, essere portati su tavoli di concertazione con tutte le istituzioni e gli attori coinvolti, soprattutto rispetto alla partita più importante che è quella del PNRR».



Lo ha dichiarato il sindaco, Roberto Lagalla.

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Comune di Palermo

