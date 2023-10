Piazza Giulio Cesare

Piazza Giulio Cesare, dismesso il chioschetto utilizzato anni fa come punto informazioni turistiche

''L'obiettivo più grande non è aver tolto un gazebo arrugginito, ma di non poter più utilizzare quest'ultimo come ritrovo per tossicodipendenti che al loro interno trovavano un riparo'', ha detto il presidente della 1ª Circoscrizione, Giovanni Bronte.

«Stamane il parcheggio di Piazza Giulio Cesare è stato liberato dalla presenza, diventata scomoda, del chioschetto utilizzato anni fa come punto informazioni turistiche.



Dopo numerose segnalazioni, finalmente si è giunti alla rimozione, grazie anche ad un lavoro cominciato molto prima del mio insediamento come Presidente di Circoscrizione, da parte dell’attuale Vice Presidente Antonio Nicolao, cui va un plauso per il suo impegno.



L’obiettivo più grande non è aver tolto un gazebo arrugginito, ma di non poter più utilizzare quest’ultimo come ritrovo per tossicodipendenti che al loro interno trovavano un riparo e consumare sostanze stupefacenti o come luogo di prostituzione, così facendo si è potuto dare maggiore sicurezza al parcheggio stesso. Ringrazio l’amministrazione e le maestranze intervenute alla risoluzione di una problematica che da anni andava rincorsa».



Lo dichiara il presidente della 1ª Circoscrizione, Giovanni Bronte.

Fonte: Comune di Palermo

