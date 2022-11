È morto Roberto Maroni, aveva 67 anni

Morto Roberto Maroni

╚ morto Roberto Maroni, aveva 67 anni

Dal 2021, quando ha scoperto la malattia che lo ha condotto alla morte, si era ritirato dalla politica attiva.

Roberto Maroni, ex ministro ed ex segretario della Lega, è morto nella sua casa nel Varesotto all'età di 67 anni. Maroni, che dal 2013 al 2018 aveva ricoperto anche la carica di presidente della Regione Lombardia, era malato da tempo. Con Umberto Bossi aveva condiviso gli inizi della Lega Nord. Dal 2021, quando ha scoperto la malattia che lo ha condotto alla morte, si era ritirato dalla politica attiva. I funerali si terrano venerdì mattina a Varese.

Giorgia Meloni: "Profondamente colpita"

La morte di Roberto Maroni ha lasciato Giorgia Meloni "profondamente colpita". Il premier definisce l'ex ministro ed ex segretario della Lega "un amico, un politico intelligente e capace, un uomo che ha servito le Istituzioni con buonsenso e concretezza". Il governo, ha proseguito Giorgia Meloni, "esprime il suo cordoglio e la sua vicinanza alla famiglia e ai suoi cari in questo momento difficile".

Schifani: «Addolorato per la scomparsa, era appassionato e perbene»

«Sono profondamente addolorato per la scomparsa di Roberto Maroni, con il quale abbiamo condiviso tanti di anni di vita politica fianco a fianco. Lo ricordo come uomo perbene, di grande spessore umano, appassionato, concreto e pronto al confronto, ministro di grande equilibrio e autorevolezza alla guida del Viminale. Alla famiglia vanno le mie più sentite condoglianze che estendo al segretario della Lega Matteo Salvini». Lo dice il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, appresa la notizia della morte dell'ex ministro Maroni.

Salvini: "Leghista sempre e per sempre, buon vento Roberto"

"Grande segretario, super ministro, ottimo governatore, leghista sempre e per sempre. Buon vento Roberto". Lo scrive Matteo Salvini su Instagram, ricordando Roberto Maroni morto oggi. Maroni "amava la barca a vela" ricorda il leader della Lega a Rtl 102.5. "Un pensiero e una preghiera per chi ha fatto il segretario della Lega prima di me" dice Salvini, "un pensiero alla sua famiglia e a chi lotta contro la malattia".

