Coronavirus

Coronavirus, guariti due dei tre contagiati a Palermo

Guariti due dei tre pazienti contagiati a Palermo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/02/2020 - 14:08:04 Letto 411 volte

Guariti due dei tre pazienti contagiati a Palermo. Lo ha detto il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli durante il punto delle 12.

Tanti i guariti in Lombardia come ha annunciato lo stesso Borrelli: "Dalla Regione Lombardia è arrivata una buona notizia: 37 persone contagiate sono guarite". Attualmente risultano 14 i morti, "ma stiamo aspettando gli esiti degli accertamenti dell'Iss per l'ufficialità", ha aggiunto.

Complessivamente sono 528 i positivi al Coronavirus. Di questi, ha specificato il commissario Angelo Borrelli, "474 sono in assistenza, 278 in isolamento domiciliare, 159 ricoverati con sintomi, 37 in terapia intensiva". Sono 12 le Regioni, con l'ingresso dell'Abruzzo, in cui si registrano contagiati.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!