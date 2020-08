Sicilia più Controlli Covid 19

Coronavirus, Musumeci: regole più stringenti e controlli per chi arriva da Malta, Spagna e Grecia

Dopo l'aumento dei contagi e il nuovo Dpcm del premier Conte, il governatore Nello Musumeci detta regole più stringenti. Attenzione massima per la movida in vista del Ferragosto.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/08/2020 - 00:42:29 Letto 408 volte

Dopo gli ultimi dati che vedono la Sicilia in forte crescita per contagi e il nuovo Dpcm del premier Conte, il governatore Nello Musumeci detta regole più stringenti e attenzione massima per la movida in vista del Ferragosto. Nelle discoteche e negli esercizi pubblici similari, sono vietati gli eventi al chiuso, mentre per quelli all’aperto si fa riferimento alle linee guida recepite dal Dpcm.

Inolte, Nello Musumeci avrebbe già pronta un’ordinanza con la quale si impongono misure di controllo sanitario su quanti rientrano da Malta, Spagna e Grecia.

Questa sera, in un colloquio tra il governatore Musumeci e il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, Musumeci avrebbe rappresentato la gravità della situazione dei migranti in Sicilia, ribadendo la netta contrarietà alla realizzazione di qualsiasi tendopoli e la scelta più idonea di navi in rada per la quarantena e di rinforzi con i militari dell’esercito. Il ministro ha assicurato di stare già provvedendo in queste ore.

