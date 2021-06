vaccino

Coronavirus, raggiunta quota 600mila vaccinati in un giorno

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/06/2021 - 11:33:39 Letto 424 volte

Raggiunta quota 600 mila vaccinazioni in un giorno. Il dato, delle ore 6 di stamani, è stato fornito dal governo che parla per la precisione di 598.510 dosi somministrate. E' la prima volta che si raggiunge un numero così alto. Finora sono 12.737.533 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale, per un totale complessivo di 37.069.235 di dosi somministrate.

"Grazie a tutte le donne e gli uomini del nostro Servizio sanitario nazionale che ieri ci hanno permesso di somministrare oltre 600.000 dosi di vaccino. Continuiamo così. È la strada giusta", sottolinea su Facebook il ministro della Salute, Roberto Speranza.

