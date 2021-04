Coronavirus, Speranza: ''Dove vacciniamo vediamo c'è un crollo del tasso di contagi''

Covid-19

Coronavirus, Speranza: ''Dove vacciniamo vediamo c' un crollo del tasso di contagi''

''Aver vaccinato nelle Rsa ha prodotto immediatamente un risultato visibile: crollato il tasso di contagi e decessi'', dice il ministro Roberto Speranza.

01/04/2021

"La campagna di vaccinazione sta correndo e dovunque riusciamo a vaccinare vediamo che c'è un crollo del tasso di contagi. Penso al mondo del personale sanitario ma anche nelle Rsa, luoghi in cui in tanti hanno perso la vita.

Aver vaccinato nelle Rsa ha prodotto immediatamente un risultato visibile: è crollato il tasso di contagi e decessi. Questo ci dice che la vaccinazione è la via maestra per chiudere questa situazione e ora siamo nella condizione per produrre un'accelerazione". Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza, intervenendo al summit Coldiretti e Filiera Italia con il Governo.

Fonte: Ansa

